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Культура и отдых

Бесплатные экскурсии и выставки организованы в честь 125-летия НГИАМЗ

07 июля 2021 14:53  [2] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Два главных нижегородских музея - Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) и Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) 7 июля отмечают 125 лет с момента основания.

Самый первый городской музей появился в Нижнем Новгороде в 1896 году - в год Всероссийской промышленно-художественной выставки. К её открытию в городе появился первый трамвай, фуникулёр, новое здание драмтеатра, а также музей. Он находился в Дмитриевской башне и состоял из двух отделов – художественного и исторического. Их экспонаты и стали основой для коллекций двух будущих музеев. Сегодня они по праву считаются одними из старейших региональных музеев России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил всех сотрудников музеев региона с этой знаменательной датой. Он отметил, что в настоящее время многое делается для того, чтобы полнее раскрыть потенциал учреждений культуры, чтобы знакомить нижегородцев и гостей города с искусством.

Глава региона рассказал, что в ряде зданий проводятся ремонтные работы: например, в "Доме Сироткина" реставрируют окна и фасады, а также благоустраивается дворик; в "Доме губернатора" в Нижегородском кремле работы уже завершается внутренняя отделка помещений.

"Благодаря всем этим работам мы сможем, с одной стороны, показать больше предметов искусства из запасников наших музеев, с другой - принять у себя выставки, требующие особых условий", - добавил Глеб Никитин.

В связи с праздничной датой в нижегородских музеях организована серия бесплатных экскурсий, а также подготовлены новые выставки.

Так, 30 июня в НГХМ открылась уникальная выставка картин из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники", на которой представлены 40 работ венецианских художников XVIII века. На выставке удалось выставить вместе серию живописных работ Бернардо Белотто, посвящённых видам Рима.

В здании усадьбы Рукавишниковых с 9 июля будет работать временная экспозиция "Веков ушедших пёстрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)". На выставке, размещённой в трёх залах, посетители смогут узнать, какие предметы поступали в музей в разное время и как они экспонировались.

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Теги:
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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