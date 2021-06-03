Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 16-летнего подростка на водоеме в Павлове Происшествия

Место происшествия Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление следственного комитета России по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели 16-летнего подростка на водоеме в Павлове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, накануне вечером двое мальчиков-ровесников без разрешения взрослых пошли купаться на Хреновский затон. Они попытались переплыть на другой берег, но одному этого сделать не удалось.

Тело погибшего подростка извлекли из воды в тот же день. По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как установили следователи, погибший мальчик плохо плавал, а водоем не был оборудован для купания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, пять человек погибли на водоемах Нижегородской области за минувшие выходные.