Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 16-летнего подростка на водоеме в Павлове

Место происшествия
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Следственное управление следственного комитета России по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели 16-летнего подростка на водоеме в Павлове. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, накануне вечером двое мальчиков-ровесников без разрешения взрослых пошли купаться на Хреновский затон. Они попытались переплыть на другой берег, но одному этого сделать не удалось.
Тело погибшего подростка извлекли из воды в тот же день. По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как установили следователи, погибший мальчик плохо плавал, а водоем не был оборудован для купания.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, пять человек погибли на водоемах Нижегородской области за минувшие выходные.
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