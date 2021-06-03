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Культура и отдых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил НГИАМЗ с юбилеем

07 июля 2021 15:32  [104] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) с 125-летним юбилеем. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Он отметил, что НГИАМЗ - один из старейших музеев страны. В его коллекциях – археологические находки, предметы народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, ювелирные украшения, живопись, старинное оружие, фарфор, а также экспозиция, посвященная жизни патриархов Русской православной церкви.

"Сегодня уникальный комплекс является крупнейшим научным и культурным центром, объединяет великолепные памятники истории и архитектуры – величественный Нижегородский кремль, усадьбу Рукавишниковых, дома композитора Балакирева и купца Смирнова, музеи художественных промыслов, технический, Русского Патриаршества, а также мультимедийный исторический парк "Россия – моя история. Тысячи редких экспонатов рассказывают о ярких исторических событиях, погружают в атмосферу минувших столетий", - сказал премьер-министр.

"Благодаря энергии, таланту, кропотливому труду, научному поиску замечательного коллектива музей-заповедник сохраняет свои традиции, развивается, воссоздает памятники зодчества, пополняет коллекции новыми экспонатами. Вы делаете все, чтобы жители области и многочисленные туристы знакомились с историей Нижнего Новгорода, любовались шедеврами архитектуры и искусства. Желаю вам дальнейших успехов, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия", - добавил Михаил Мишустин.

Напомним, в связи с праздничной датой в здании усадьбы Рукавишниковых с 9 июля будет работать временная экспозиция "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)". На выставке, размещенной в трех залах, посетители смогут узнать, какие предметы поступали в музей в разное время и как они экспонировались.

СПРАВКА:

Самый первый городской музей появился в Нижнем Новгороде в 1896 году - в год Всероссийской промышленно-художественной выставки. Он находился в Дмитриевской башне и состоял из двух отделов – художественного и исторического. Их экспонаты и стали основой для коллекций двух будущих музеев: НГИАМЗ и НГХМ.

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Теги:
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