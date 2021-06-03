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Экономика

ФНС напоминает о необходимости уплаты налога на доходы физлиц не позднее 15 июля

07 июля 2021 16:23  [38] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Федеральная налоговая служба (ФНС) напоминает о необходимости уплаты налога на доходы физлиц не позднее 15 июля.

Согласно информации, уплата налога осуществляется по месту жительства.

Заплатить налоги можно с помощью электронных сервисов ФНС России "Личный кабинет для физических лиц" и "Уплата налогов и пошлин", а также через платежные терминалы, банки и в отделениях "Почты России".

В ФНС подчеркнули, что уплата налога – это обязанность каждого гражданина, прописанная в Конституции РФ.

Налоговые сборы государство распределяет на социальные выплаты, строительство дорог, школ, больниц, зарплату бюджетников.

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