Стартовала кампания по присвоению Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести" Общество

Кампания по присвоению Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести" стартовала 7 июля. С такой инициативой ранее выступил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

"Жители Дзержинска внесли огромный вклад в дело Победы. В первый же год Великой Отечественной войны город стал центром химической промышленности страны. Здесь работали крупнейшие заводы, сюда был эвакуирован Наркомат химической промышленности. В годы войны в городе химиков производилось до 50% взрывчатых веществ от их общего производства в стране, было снаряжено более 150 миллионов боеприпасов. Это была очень непростая и ответственная работа, требующая колоссального напряжения сил", - отметил Глеб Никитин.

"Увековечив трудовой подвиг дзержинцев, мы не только отдадим дань прошлому, но и подчеркнем значение города в настоящем. Сегодня Дзержинск уверенно развивается, именно на его территории создана первая в регионе особая экономическая зона. Нам важно, чтобы традиции не прерывались и люди чувствовали преемственность поколений. Призываю всех, когда будет начат сбор подписей, поддержать Дзержинск", - добавил губернатор Нижегородской области.

Сегодня в администрации Дзержинска под председательством главы города Ивана Носкова состоялось заседание организационного комитета. В состав оргкомитета по присвоению Дзержинску почетного звания вошли представители сферы культуры, спорта, образования, промышленности и средств массовой информации, администрации и Думы города, почетные граждане Дзержинска, члены Совета ветеранов, молодежных и общественных организаций города – всего более 20 человек. Членами оргкомитета стали также депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и руководитель Нижегородского кампуса РАНХиГС, депутат Думы города Дзержинска Александр Парамонов.

"Это люди хорошо знакомы горожанам, имеют хорошую репутацию. Я уверен, их помощь будет неоценима", - отметил Иван Носков.

На сегодняшний день комитетом уже проведена большая организационная работа: собраны исторические и архивные документы и совместно с комитетом по делам архивов Нижегородской области подготовлена историческая справка о вкладе предприятий и жителей города Дзержинска в победу в Великой Отечественной войне. Также направлено обращение в Российскую Академию наук для получения экспертного заключения о наличии оснований присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести".

"Подготовительные работы перед началом сбора подписей вышли на финишную прямую. Обсудили все организационные вопросы, определили ответственных, обозначили необходимый объем мероприятий. Это большая ответственность, и от нас нужен максимум усилий, чтобы каждый житель Дзержинска имел возможность выразить свою позицию, а самое главное, чтобы каждый голос был учтен. Все мы понимаем, что учитывая колоссальный вклад Дзержинска в победу в Великой Отечественной войне, город достоин почетного звания. Чтобы реализовать намеченные планы, необходимо проделать большой объем работы. Уверен, что сами дзержинцы с удовольствием поучаствуют в этом процессе. Сбор подписей начнется в самое ближайшее время. Мы должны сделать все, чтобы городу присвоили звание. Это возможность сказать спасибо всем тем, кто своим трудом, своей самоотверженностью ковал для нас возможность жить под мирным небом, на своей родной земле"», - подчеркнул депутат Госдумы Вадим Булавинов.

По словам председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, Дзержинск не меньше Нижнего Новгорода заслужил это почетное звание. "Город химиков бесперебойно отправлял на фронт этиловую жидкость, отравляющие вещества, взрывчатку, горючую смесь, снаряды для "Катюш" и авиабомбы, противотанковые мины, прозрачную броню для боевых самолетов. В городе функционировали такие крупные химические заводы, как Чернореченский химический завод имени Калинина, заводы имени Свердлова, "Заря", "Ока", "Оргстекло" ("Рулон"), "Капролактам", "Заводстрой", "Ява" и другие. Здесь в годы войны производилось до 50% взрывчатых веществ от общего выпуска по стране, было снаряжено более 150 миллионов единиц боеприпасов. Однако для того, чтобы добиться присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести" нам еще предстоит много работы. Я прошу жителей поддержать инициативу и подключиться к этой работе. В ближайшее время мы будем заниматься всеми организационными вопросами, чтобы достичь нужного результата", - отметил спикер регионального парламента.

Дзержинцы с большим уважением и благодарностью относятся к трудовому подвигу своих земляков в годы войны, и присвоение почетного звания городу – это важная и правильная инициатива, считает Иван Носков. "Когда мы говорим о Дзержинске, мы говорим о людях. О тех, которые живут в нем сейчас, и о тех, кто жил в нем много десятилетий назад. Неразрывная связь поколений – это то, что отличает Дзержинск. Сегодня нам представился уникальный шанс сделать эту связь зримой, весомой и убедительной, отдать дань памяти нашим героям труда, увековечить ее. Показать, что уважение и благодарность к трудовому подвигу дзержинцев в годы войны – это не пустой звук. Пусть любой житель области и страны имеет возможность поддержать нас, проголосовать за наш город. Уверен, вместе мы справимся с поставленной задачей!" - сказал он.

Во время сегодняшней встречи был окончательно утвержден порядок проведения голосования за присвоение Дзержинску почетного звания и официально озвучена дата его запуска - 17 июля.

Напомним, с предложением начать сбор подписей в поддержку присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести" 28 мая выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на отчетном мероприятии главы города Ивана Носкова, посвященном итогам работы за 2020 год.

2 июля 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина звание "Город трудовой доблести" было присвоено Нижнему Новгороду. С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания выступило региональное отделение "Единой России". За присвоение звания проголосовали 846 тысяч человек.