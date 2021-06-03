"У Дзержинска есть все шансы на присвоение звания "Город трудовой доблести", - Евгений Люлин Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В 2020 году звание "Город трудовой доблести" было присвоено Нижнему Новгороду, после чего возникла инициатива о его присвоении Дзержинску. Была проведена большая подготовительная работа - состоялись встречи в администрации президента, а также с президентом российской академии наук, экспертом Александром Сергеевым. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам заседания организационного комитета.

"Дзержинск достоин звания "Город трудовой доблести", и у него есть все шансы на присвоение этого высокого звания. В годы Великой Отечественной войны в городе работало сразу несколько химических заводов, которые снабжали фронт. В это время на предприятиях трудилось более 15 тысяч стахановцев, свыше 4 тысяч ударников труда, много молодежных фронтовых смен и бригад. Очень важно, что более 27 тысяч дзержинцев были награждены орденами и медалями за доблестный труд во время войны", - подчеркнул председатель регионального парламента.

"В ходе заседания организационного комитета мы смогли обсудить важнейшие вопросы, касающиеся процедуры присвоения звания, обозначили, что нам предстоит сделать в ближайшем будущем для поиска и систематизации информации о трудовом подвиге Дзержинска в годы войны. Я прошу жителей поддержать инициативу и подключиться к этой работе, участвовать в сборе подписей. В ближайшее время мы будем заниматься всеми организационными вопросами, чтобы достичь нужного результата", - отметил Евгений Люлин.

Напомним, кампания по присвоению Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести" стартовала 7 июля.