Пропавшая несколько дней назад пенсионерка найдена в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Пропавшая несколько дней назад пенсионерка найдена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудниками полиции совместно с правительством Нижегородской области, волонтерами и местными жителями были организованы мероприятия по поиску пропавшей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 71–летней женщины.

Отмечается, что она ушла из дома и потерялась, так как у нее были определенные проблемы с памятью.

В ходе проведенного комплекса розыскных мероприятий Валентина Токмачева была найдена в мкр. Сортировочный сотрудниками полиции.

Женщина передана полицейскими медицинским работникам для оказания необходимой ей помощи.