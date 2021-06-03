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Происшествия

Пропавшая несколько дней назад пенсионерка найдена в Нижнем Новгороде

07 июля 2021 20:56  [55] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Пропавшая несколько дней назад пенсионерка найдена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудниками полиции совместно с правительством Нижегородской области, волонтерами и местными жителями были организованы мероприятия по поиску пропавшей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 71–летней женщины.

Отмечается, что она ушла из дома и потерялась, так как у нее были определенные проблемы с памятью.

В ходе проведенного комплекса розыскных мероприятий Валентина Токмачева была найдена в мкр. Сортировочный сотрудниками полиции.

Женщина передана полицейскими медицинским работникам для оказания необходимой ей помощи.

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