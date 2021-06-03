Фото:
Пропавшая несколько дней назад пенсионерка найдена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сотрудниками полиции совместно с правительством Нижегородской области, волонтерами и местными жителями были организованы мероприятия по поиску пропавшей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 71–летней женщины.
Отмечается, что она ушла из дома и потерялась, так как у нее были определенные проблемы с памятью.
В ходе проведенного комплекса розыскных мероприятий Валентина Токмачева была найдена в мкр. Сортировочный сотрудниками полиции.
Женщина передана полицейскими медицинским работникам для оказания необходимой ей помощи.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+