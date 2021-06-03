"Т Плюс" приступил к перекладке шести участков тепловых магистралей Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба компании

"Т Плюс" приступил к перекладке шести участков тепловых магистралей Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс",

Согласно информации, общая протяженность реконструируемых тепломагистралей составляет 3,7 км в однотрубном исчислении, суммарная стоимость реализуемых проектов превышает 130 млн рублей (с НДС).

Работы стартуют на трубопроводах в начале улицы Петрищева, по улице Студенческой, проспекту Циолковского (у дома № 94), улице Удриса, улице Ватутина и Речному шоссе. Для замены используются современные предварительно изолированные трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля. Горячее водоснабжение потребителей в ходе перекладок будет осуществляться по временным схемам. Основной объем работ завершится до начала осенне-зимнего периода, оставшиеся работы не повлияют на старт отопительного сезона.

В 2021 году "Т Плюс" на треть увеличила инвестиции в обновление теплосетевой инфраструктуры городов присутствия. Дополнительные вложения в реконструкцию тепловых сетей Дзержинска составят 236 млн. рублей. Благодаря этому объем плановых перекладок трубопроводов теплоснабжения увеличен на 4,6 км и составит 12,3 км в однотрубном исчислении.

"Для перекладок выбраны наиболее проблемные участки теплотрасс на основании статистических данных повреждаемости за последние три года. Выполнение масштабной программы подготовки к предстоящему отопительному сезону позволит существенно снизить потери тепловой энергии, повысить надежность и качество теплоснабжения жителей города", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.