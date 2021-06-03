Банк "Открытие": более 40% жителей ПФО положительно относится к брачным контрактам Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": более 40% жителей ПФО положительно относится к брачным контрактам. Об этом свидетельствуют результаты проведенного банком опроса ко дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Согласно информации, 41% респондентов округа заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом.

Только 9% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. При этом брачный контракт есть также у 9% респондентов ПФО. 50% заявили, что их семьям он не нужен, поскольку "мы любим друг друга". У 41% нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать - они не состоят в официальном браке.

32% опрошенных жителей округа положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. 26% - отрицательно, так как уверены, что в брак можно вступать только по любви. 42% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету.