"Любовь, семья и верность – это три кита, на которых держится весь мир", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем семьи, любви и верности.

"Любовь, семья и верность – это три кита, на которых держится весь мир с момента его основания и по сей день, основа и движущая сила всего. Классики единодушны, что без любви жить человеку невозможно", - сказал он.

"Вот и наш Нижний Новгород развивается и меняется, чтобы здесь было удобно и комфортно всем, кто ищет и уже обрел свою любовь. Прекрасные набережные, чтобы полюбоваться сказочным закатом, красивые улицы, благоустроенные парки, в которых можно всей семьей провести время, новые детские сады и отремонтированные школы, детские и спортивные площадки – всё, чтобы влюбиться в Нижнем, влюбиться в Нижний и остаться здесь навсегда. Как в замечательном видеоролике", - говорится в поздравлении мэра.

"Лично для меня семья – это источник силы, вдохновения и позитива. Место, где всегда ждут, любят, готовы поддержать и помочь. Когда день начинается с детских объятий и улыбки жены, я понимаю, что все получится и все будет хорошо. Пусть история нашего прекрасного города складывается из историй семей, живущих здесь: крепких, дружных, звонких детскими голосами, мудрых сединами предков и, главное, счастливых.", - резюмировал Юрий Шалабаев.