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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" поблагодарил добросовестных клиентов за своевременную оплату тепловой энергии

08 июля 2021 10:42  [21] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" поблагодарил добросовестных клиентов за своевременную оплату тепловой энергии.

Согласно информации, компания поблагодарила 334 клиентов-юридических лиц Дзержинска и Кстова за добросовестное исполнение обязательств по оплате потребленных тепловых ресурсов в течение отопительного сезона 2020/2021 гг.

В их число вошли: АО "Саровбизнесбанк", ООО "Медис" (г. Кстово); ГБУЗ НО "Городская детская больница № 8 г. Дзержинска", ГБУЗ НО
"Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска", ТСЖ "Западный", ООО "УК "Азимут", ООО "Юникор" (г. Дзержинск); ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны Российской Федерации и многие другие.

"Мы высоко ценим ответственность и порядочность наших клиентов, соблюдающих обязательства по оплате. В том числе и благодаря этому обеспечивается качественное и надежное теплоснабжение каждого жителя и города в целом. Радует, что с каждым годом добросовестных плательщиков среди наших клиентов становится все больше", - отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.

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Теги:
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