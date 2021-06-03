Место размещения теннисного корта в Ленинском районе определяется в Нижнем Новгороде Спорт

Планируемое место размещения теннисного корта Фото: документация

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Место размещения теннисного корта в Ленинском районе определяется в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте администрации города, этот вопрос в июне-июле выносился на общественные обсуждении.

Согласно материалам, речь идет о строительстве крытого теннисного корта с двумя залами на участке площадью 13,88 га в границах улиц Подводников, Таганская, Адмирала Нахимова и проспекта Ленина. Инвестор - ООО "Прилив".

Проект планировки и межевания территории разработало ООО "Сфера".

Помимо здания корта планируется организация парковки на 10 машиномест, в том числе для маломобильной группы населения.

Напомним, решение о предоставлении данного участка до 10 лет под строительство было принято советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Тогда в администрации Нижнего Новгорода пояснили, на участке находятся "самовольные гаражи", электроопоры, а также проходит газопровод.

Сообщалось, что планируемый объем необходимых для строительства корта средств, по мнению инвестора, составляет 10 млн рублей.