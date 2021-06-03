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Общество

Более 7 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области

08 июля 2021 13:13  [72] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 7 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 8 июля. Об этом сообщили в управление Роспотребнадзора по региону. 

С начала сезона их активности в медицинские организации Нижегородской области обратились 7494 нижегородца. Среди пострадавших от укусов были 1745 детей.

Обращения зарегистрированы во всех районах области. Однако, наибольшее количество случаев присасывания - в Городецком (728), Борском (415), Семеновском (293), Ветлужском (286), Шахунском (234), Кстовском (264), Павловском (223) районах области и Дзержинске (502).

Кроме того, случаи зафиксированы в Автозаводском (656), Канавинском (288), Ленинском (296), Московском (270), Приокском (336) районах Нижнего Новгорода.

В ведомстве сообщили, что чаще всего присасывание клещей происходило в лесном массиве - в 49% случаев, в деревнях и селах - в 28,7%, на садово-огородных участках - в 10,6%, на придомовых территориях - в 7,8%. Также регистрировались случаи - на кладбищах и в парках.

Среди исследованных клещей оказались, инфицированные различными вирусами.

Так, 28 клещей - вирусом клещевого энцефалита (Кстовский, Уренский, Борский, Балахнинский, Тоншаевский, Тонкинский, Ветлужский, Городецкий, Чкаловский, Шахунский, Спасский, Семеновский, Канавинский); 176 клещей  - возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (в 21 районах области и 6 районах города (зарегистрировано семь случаев иксодового клещевого боррелиоза)); 32 клеща - возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза (в 11 районах области и трех районах города); четыре клеща - возбудителем моноцирного эрлихиоза (в двух районах области и одном районе города).

Напомним, по данным на 18 июня было зарегистрировано 6 218 укусов клещей. Таким образом за период меньше месяца было зарегистрировано более 1200 случаев присасывания.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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