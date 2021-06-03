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Общество

Нижегородская телебашня включит романтическую подсветку вечером 8 июля

08 июля 2021 13:10  [34] Общество

Фото: Нижегородский филиал ФГУП "РТРС"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В честь Дня семьи, любви и верности 8 июля филиал РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в Нижнем Новгороде. На световом панно телебашни появятся видеооткрытки с изображениями цветов и сердечек, а также фразы "Всегда вместе" и "Люблю".

По словам директора Нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, День семьи, любви и верности по праву можно назвать "профессиональным праздником" для нижегородской телебашни, расположенной на улице Белинского. Он пояснил, что с помощью художественной подсветки нижегородцы многократно признавались друг другу в любви и даже делали предложения руки и сердца.

Напомним, на телебашне также организована трансляция счёта вечерних матчей ЧЕ по футболу. Она проводится в режиме реального времени в виде художественной подсветки с использованием цветов национальных флагов играющих команд.

СПРАВКА:

День семьи, любви и верности - всероссийский праздник, приуроченный к дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии по православному календарю. Официальный праздник отмечается с 2008 года.

196-метровая нижегородская телебашня - самое высокое сооружение города и крупнейший объект региональной сети эфирного телерадиовещания. Архитектурно-художественная подсветка смонтирована на высотной доминанте города в 2018 году. Современная система позволяет воспроизводить различные динамические световые сценарии и транслировать тематические видеооткрытки.

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Теги:
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