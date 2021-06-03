Нижегородское МЧС спасло трех человек, пытавшихся переплыть Волгу

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Сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области спасли трех человек, попытавшихся переплыть Волгу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Это произошло сегодня в 4:30 в акватории реки.
Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в районе 3-5 причала Стрелки. Трое 18-летних молодых людей решили устроить соревнование и переплыть реку.
О заплыве сообщили очевидцы, которые увидели с берега группу людей в воде.
Спасатели при помощи катера спасли и доставили их на дебаркадер в районе Канавинского моста.
От медицинской помощи участники заплыва отказались.
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