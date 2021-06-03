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Бизнес

"МегаФон" увеличил скорость мобильного интернета в Нижегородской области

08 июля 2021 14:10  [103] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"МегаФон" увеличил скорость мобильного интернета в Нижегородской области. Об этом сообщает в пресс-службе компании.

Согласно информации, компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. "МегаФон" показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.

Исследование основано на более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания в сети "МегаФона" составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 33,19 Мбит/с, Самаре – 25,21 Мбит/с, Краснодаре – 25,76 Мбит/с, Екатеринбурге – 32,73 Мбит/с, Новосибирске – 41,05 Мбит/с, Владивостоке – 43,03 Мбит/с.

Исследование подтверждает, что интернет "МегаФона" по-прежнему самый быстрый в Нижегородской области. Более того, компания за год увеличила среднюю скорость скачивания в республике/регионе с 23,96 Мбит/с до 26,36 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам около 140 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно всего за считанные секунды.

"МегаФон" сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким", – отметил коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года "МегаФон" развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие.

Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.
Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

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Теги:
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