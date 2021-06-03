Нарушения правил благоустройства выявлены при проверке ремонтных работ на набережной Федоровского Общество

Фото: из соцсети Facebook, Катерина Золина

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нарушения правил благоустройства выявлены при проверке ремонтных работ на набережной Федоровского. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на управление административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода.

По словам собеседника агентства, ПАО МРСК Центра и Приволжья проводило работы по установке опор освещения без ордера на производство работ.

В настоящее время в отношении ответственного лица начато административное производство.

Кроме этого, бетон уже убран из-под деревьев на набережной.

Напомним, что накануне очевидцы сообщали о том, что бетонную смесь слили под деревья.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в мэрии, по данному факту управление административно-технического и муниципального контроля начало административное производство.