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Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил обустроить ливневку в благоустраиваемом сквере на ул. Бекетова

08 июля 2021 15:43  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил обустроить ливневку в благоустраиваемом сквере на ул. Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом он заявил в ходе осмотра территории сквера на ул. Бекетова, 38.

По его словам, благоустройство сквера идет с небольшим отставанием по графику, но, тем не менее, уже в июле он будет открыт для горожан. Здесь уложили новые дорожки, установили опоры освещения, монтируют детскую площадку и площадку для выгула собак.

"Дал поручение районной администрации совместно с подрядчиком решить вопрос обустройства ливневок к открытию сквера", - заявил Юрий Шалабаев.

Как отметил глава города, благоустройство еще двух общественных пространствах в Советском районе – проспекте Гагарина и сквере на пересечении улиц Нартова и Бекетова, идет в графике и находится в завершающей стадии.

Напомним, что приоритетные площадки для комплексного развития территорий выбрали в Нижнем Новгороде.

В качестве пилотных площадок выбраны шесть. В Нагорной части - большая территория в районе улицы Бекетова и две в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Ещё три площадки находятся в нижней части города: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина - Энтузиастов и Менделеева – Правды.

Собственники многоквартирных домов, расположенных в зоне предполагаемой застройки, будут приглашены на общие собрания, и только после этого будет приниматься решение о комплексном развитии территории.

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Теги:
Благоустройство Советский район
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