Около 70 предостережений выдано нижегородским перевозчикам за несоблюдение масочного режима Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники министерства транспорта регулярно проводят проверки соблюдение масочного режима на объектах транспортной инфраструктуры Нижегородской области постоянно проверяется. Накануне совместно с представителями ГЖД соблюдение масочного режима проверили на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

И.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов сообщил, что в основном пассажиры ответственно относится к своему здоровью и к здоровью окружающих и защищает органы дыхания в транспорте и на вокзалах. Он отметил, что во время рейда была проведена разъяснительная работа, а всем пассажирам, у которых не было индивидуальных средств защиты, выдали маски.

Начальник службы корпоративных коммуникаций ГЖД Наталья Ворожцова добавила, что компания ответственно подходит к работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: проводники проводят пассажирам термометрию, а в поездках продолжительностью до 5 часов контролируется обязательное ношение масок.

В Минтрансе также рассказали, что на объектах транспортной инфраструктуры Нижегородской области не всё гладко с соблюдением ограничений. В частности, в адрес юридических лиц, осуществляющих автобусные перевозки, выдано уже около 70 предостережений.

"По итогам месяца все нарушения будут проанализированы, в отношении наиболее злостных нарушителей составят протоколы и направят в суд материалы для принятия решений о наложении штрафов. Оштрафованным может быть как предприятие, так и должностное лицо, допустившее нарушения", - сообщил Артём Бафанов.

Напомним, что невыполнение правил в условиях режима повышенной готовности предусматривает ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ. Нарушение влечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, в регионе согласно указу губернатора действует режим повышенной готовности. В соответствии с последними изменениями в указ, ужесточён контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита.

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента региональной безопасности и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 6 июля провели очередную проверку торговых точек на предмет соблюдения норм, установленных указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности".