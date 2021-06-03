Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2021 16:17  [25] Более 100 самовольных врезок в водопроводную сеть города выявил "Нижегородский водоканал"
08 июля 2021 15:58  [80] Около 70 предостережений выдано нижегородским перевозчикам за несоблюдение масочного режима
08 июля 2021 15:43  [79] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил обустроить ливневку в благоустраиваемом сквере на ул. Бекетова
08 июля 2021 14:56  [123] Нарушения правил благоустройства выявлены при проверке ремонтных работ на набережной Федоровского
08 июля 2021 14:04  [163] Проекты студентов политеха будут реализованы на проблемных дорогах Нижнего Новгорода
08 июля 2021 13:33  [275] Способ парковки автомобилей изменился на отрезке улицы Большой Покровской
08 июля 2021 13:13  [171] Более 7 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области
08 июля 2021 13:10  [163] Нижегородская телебашня включит романтическую подсветку вечером 8 июля
08 июля 2021 12:39  [215] Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности "Борского силикатного завода"
08 июля 2021 11:57  [239] Очередной рекорд по суточной вакцинации от коронавируса зафиксирован в Нижегородской области 7 июля
Общество

Более 100 самовольных врезок в водопроводную сеть города выявил "Нижегородский водоканал"

08 июля 2021 16:17  [25] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 100 самовольных врезок в водопроводную сеть города выявил АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 77 врезок были выполнены юридическими лицами и 61 врезка обнаружена в жилом фонде. Всего за полгода 2021 года было выявлено 138 незаконных врезок в водопроводные сети.

Отмечается, что с помощью самовольного подключения жители и юридические лица пользовались услугами водоснабжения незаконно, что могло нанести вред сетям водоснабжения как непосредственно при врезке, так и при дальнейшей эксплуатации. Например, при незаконном подключении автомойки, которая потребляет много воды, может возникнуть проблема с давлением в соседних домах или произойти аварийная ситуация.

"В случае обнаружения незаконной врезки Нижегородский водоканал имеет основания выполнить ее заглушку и отключить водоснабжение здания. Однако предприятие не сразу переходит к крайним мерам. Сначала собственнику выносится предупреждение и дается время для оформления проекта сетей водоснабжения и заключения договора с Нижегородским водоканалом. Так в этом году в 42 случаях собственники оформили документы надлежащим образом и стали пользоваться водой на законных основаниях", - отметил заместитель директора по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Юрий Комельков.

При этом в компании подчеркнули, что, если собственник отказывается идти на контакт и продолжает пользоваться водой, то приходится прибегать к ограничительным мерам. За 6 месяцев Нижегородский водоканал выполнил 53 отключения, перекрыв в колодцах подключенные трубы и поставив на них пломбы. Если в дальнейшем пломба оказывается повреждена, а незаконное подключение восстановлено, водовод обрезается, что делает водопотребление невозможным.

После отключения, если нарушитель хочет восстановить водоснабжение, он может обратиться в центр проектно-технических согласований "Нижегородского водоканала". После надлежащего оформления документов заключается договор на водоснабжение, и холодная вода начинает поступать на законной основе.

В заключение в "Нижегородском водоканале" отметили, что за самовольное подключение может грозить административная ответственность, а в случае, когда в результате подобных действий приходят в негодность объекты жизнеобеспечения (повреждены сети водоснабжения и водоотведения), нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, производится доначисление платы исходя из объема, определенного на основании норматива потребления, с применением к такому объему повышающего коэффициента 10.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph