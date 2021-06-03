Более 100 самовольных врезок в водопроводную сеть города выявил "Нижегородский водоканал" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 100 самовольных врезок в водопроводную сеть города выявил АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 77 врезок были выполнены юридическими лицами и 61 врезка обнаружена в жилом фонде. Всего за полгода 2021 года было выявлено 138 незаконных врезок в водопроводные сети.

Отмечается, что с помощью самовольного подключения жители и юридические лица пользовались услугами водоснабжения незаконно, что могло нанести вред сетям водоснабжения как непосредственно при врезке, так и при дальнейшей эксплуатации. Например, при незаконном подключении автомойки, которая потребляет много воды, может возникнуть проблема с давлением в соседних домах или произойти аварийная ситуация.

"В случае обнаружения незаконной врезки Нижегородский водоканал имеет основания выполнить ее заглушку и отключить водоснабжение здания. Однако предприятие не сразу переходит к крайним мерам. Сначала собственнику выносится предупреждение и дается время для оформления проекта сетей водоснабжения и заключения договора с Нижегородским водоканалом. Так в этом году в 42 случаях собственники оформили документы надлежащим образом и стали пользоваться водой на законных основаниях", - отметил заместитель директора по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Юрий Комельков.

При этом в компании подчеркнули, что, если собственник отказывается идти на контакт и продолжает пользоваться водой, то приходится прибегать к ограничительным мерам. За 6 месяцев Нижегородский водоканал выполнил 53 отключения, перекрыв в колодцах подключенные трубы и поставив на них пломбы. Если в дальнейшем пломба оказывается повреждена, а незаконное подключение восстановлено, водовод обрезается, что делает водопотребление невозможным.

После отключения, если нарушитель хочет восстановить водоснабжение, он может обратиться в центр проектно-технических согласований "Нижегородского водоканала". После надлежащего оформления документов заключается договор на водоснабжение, и холодная вода начинает поступать на законной основе.

В заключение в "Нижегородском водоканале" отметили, что за самовольное подключение может грозить административная ответственность, а в случае, когда в результате подобных действий приходят в негодность объекты жизнеобеспечения (повреждены сети водоснабжения и водоотведения), нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, производится доначисление платы исходя из объема, определенного на основании норматива потребления, с применением к такому объему повышающего коэффициента 10.