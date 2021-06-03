РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым

Станислав Черчесов
Фото:
Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте РФС.
Согласно информации, Российский футбольный союз в ближайшем времени начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.
Напомним, что Станислав Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года.
Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+