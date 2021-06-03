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РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым

08 июля 2021 16:26  [89] Спорт
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

Фото: РИА Новости / Григорий Соколов

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте РФС.

Согласно информации, Российский футбольный союз в ближайшем времени начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года.

Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).

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Теги:
Футбол
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