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Стал известен список кандидатов от "Единой России" на выборы в Законодательное собрание Нижегородской области

08 июля 2021 16:54  [43] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области, которые пройдут в сентябре этого года. Такое решение было принято сегодня, 8 июля, в ходе очередной конференции. Информация об этом появилась на сайте НРО.

Уточняется, что список кандидатов сформирован по итогам предварительного голосования "Единой России", которое проходило в регионе с 24 по 30 мая.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, сейчас все партийцы должны продолжить строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи с людьми.

"Во время предварительного голосования, которое в нашем регионе прошло без единого нарушения или замечания, именно жители определили кандидатов, которые достойны быть выдвинутыми от нашей партии на выборы. В то же время было бы неправильным идти на новые выборы, не отчитавшись о результатах предыдущей работы. За последние годы многое удалось сделать, практически полностью выполнена региональная предвыборная программа 2016 года", - рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что сейчас в Нижегородской области продолжается отчетная кампания "Единой России". В ней принимают участие более тысячи депутатов всех уровней.

Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, подготовка к выборам выходит на финишную прямую. И выдвижение кандидатов – ключевое событие для партии.

"Как правило, в каждый созыв Законодательного собрания приходят работать новые люди, из созыва в созыв обновляется около 30% депутатов. Хотя, к примеру, в 2016 году депутатский корпус обновился наполовину. Прогнозировать, что будет на выборах 2021 года, довольно сложно. Мне хотелось бы видеть в рядах депутатов профессионалов, людей, добившихся успеха и признания. Например, в третьем созыве Законодательного собрания костяк депутатского корпуса составляли главы районов, и это был, с моей точки зрения, самый эффективный созыв. Кандидаты прошли серьезный отбор во время предварительного голосования. Участвовать в самих выборах смогут и самовыдвиженцы – не от партий. В конечном итоге, кто получит депутатский мандат, зависит от избирателей, от их решения", - отметил Евгений Люлин.

Основополагающим документом для кандидатов в депутаты Законодательного собрания при общении с избирателями станет предвыборная программа. В ее основе положения Послания Президента Владимира Путина, наказы и пожелания нижегородцев, высказанные в ходе предварительного голосования и отчетной кампании, и основные задачи Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области.

"Ключевой задачей для нас сейчас является формирование предвыборной программы партии. Работа над документом продолжается, мы ждем от всех жителей Нижегородской области предложений, замечаний и дополнений в программу. Ее проект должен быть не документом, созданным в тиши кабинетов, а настоящим живым планом наших будущих действий, основанным на мнении нижегородцев. Убежден, что благодаря широкому обсуждению, наша программа станет настоящей народной программой, перечень конкретных мер и предложений которой мы намерены воплотить в ближайшие годы. В ней будут отражены основные направления и пути развития Нижегородской области", - заявил Глеб Никитин.

"Ни одна даже самая сильная предвыборная программа не может быть реализована без опоры на мнение избирателей. Нижегородцы могут повлиять на программу партии – высказать свои идеи! Партия открыта для любых предложений, если они будут служить на благо общества и страны", - сказал Евгений Люлин.

В сентябре в Нижегородской области пройдут выборы разных уровней. С полным списком кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области, можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского регионального отделения партии.

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Теги:
Глеб Никитин Единая Россия Законодательное собрание
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