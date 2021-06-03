Финансовую грамотность планируется преподавать российским школьникам Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Финансовую грамотность планируется преподавать российским школьникам. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

Согласно информации, это закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. Обучение по ним начнется с 1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями программы могут быть изменены в 2021 году.

Так, у школьников уже с первого класса планируется формировать навыки безопасного поведения в Интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Детей также будут обучать анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.

В 5–9 классах школьники перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества.

К примеру, часть заданий по математике теперь будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов. На уроках географии ученики вместе с преподавателями дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.

Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы — заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.

"Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников. Следующее поколение уже сможет более разумно решать финансовые проблемы, а значит, повышать уровень благополучия своей семьи и населения в целом", - прокомментировал нововведение первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.