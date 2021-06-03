Нижегородский пищепром увеличил производство продуктов питания почти на 10% за 5 месяцев 2021 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области увеличили объём производства продуктов питания за январь-май 2021 года почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сопоставимых ценах этот рост увеличился до 53,8 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

В частности, в регионе вырос выпуск мяса – на 38% (до 4,3 тысячи тонн), сыров – на 24,9% (до 2 тысяч тонн) творога – на 23,4% (до 5,3 тысячи тонн), майонезов – на 20% (до 52,8 тысячи тонн), молока – на 5% (до 88,8 тысячи тонн), колбасных изделий – на 3,3% (до 16,8 тысячи тонн), сливочного масла – на 3,7% (до 2,5 тысячи тонн), кондитерских изделий – на 11,9% (до 21,4 тысячи тонн).

"Росту производства продукции способствует то, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона реализуют инвестпроекты, в результате которых обновляется оборудование, расширяются производственные мощности. Для этого организации пищепрома привлекают льготные кредиты", - отметил министр.

В рамках федеральных программ льготного кредитования предусмотрена возможность получения краткосрочных и инвестиционных кредитов по льготной ставке от 1% до 5% годовых. Региональной программой предусмотрено субсидирование части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам в размере 80% ключевой ставки ЦБ РФ, инвестиционных – от 100 до 120% ключевой ставки ЦБ РФ. А с 2021 года региональная программа льготного кредитования предусматривает снижение процентной ставки по инвестиционным кредитам организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, привлечённых в рамках федеральной программы, до 1%.

Напомним, что всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году будет направлено свыше 4,5 млрд рублей. Это на 8% больше, чем в прошлом. Сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона уже получили 2 млрд рублей субсидий из общего количества.

Ранее сообщалось, что аграрии Нижегородской области в 2021 году могут воспользоваться господдержкой на общую сумму в размере 23,5 млн рублей. Средства можно будет направить на развитие садоводства.