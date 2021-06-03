Жители 19 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители 19 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 9 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения в Московском и Автозаводском районах.

Так, с 8:00 свет отключен в домах №34, 42, 48 по пр. Героев. Поставка коммунальной услуги возобновится к 17:00.

С 12:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Левинка, 1, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; с 13:00 до 16:00 : ул. Коминтерна, 18а, 21.