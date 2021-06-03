Жители 19 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 9 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения в Московском и Автозаводском районах.
Так, с 8:00 свет отключен в домах №34, 42, 48 по пр. Героев. Поставка коммунальной услуги возобновится к 17:00.
С 12:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Левинка, 1, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; с 13:00 до 16:00: ул. Коминтерна, 18а, 21.
Кроме того, с 9:00 до 16:00 электроснабжение приостановлено в домах № 23а и 25 по пр. Ильича.
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