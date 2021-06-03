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Происшествия

Подозреваемый в убийстве семи оренбуржцев разыскивается в Нижегородской области

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Фото: с сайта СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подозреваемый в убийстве семи жителей Оренбургской области Валерий Андреев разыскивается в регионах России, в том числе в Нижегородской области. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

Следователи-криминалисты обращаются к нижегородцам за помощью в поиске преступника. После совершения убийств, в которых он подозревается, мужчина скрылся с места жительства без документов. 

Известно, что ранее он работал водителем большегрузных автомобилей. 

"По роду деятельности бывал в служебных командировках, имел знакомых во многих субъектах Российской Федерации, имеются основания полагать, что он мог скрыться в регионах, отдаленных от своего места жительства", - отмечают в СУ СК России по Нижегородской области.

Следователи считают, что в настоящее время он проживает под вымышленным именем и по подложным документам.

Сведения о разыскиваемом: Андреев Валерий Николаевич, 10.04.1957 года рождения, уроженец п. Шалкарский Светлинского района Оренбургской области, проживал по адресу: г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 11, кв. 53, работал в г. Орске в ООО СП "Геро-Транс" водителем грузового автомобиля.

Приметы: славянской внешности, возраст на вид 60-65 лет, рост 173 см., плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные с проседью, тонкие губы.

Особые приметы: на верхней челюсти слева и справа по четыре зуба коронки из желтого метала, на нижней челюсти слева и справа три зуба коронки из желтого метала. На животе послеоперационный шрам (язва желудка).

В случае наличия какой-либо информации о разыскиваемом следователи просят сообщать ее по телефонам: 8(3532) 79-05-65, 8(3532) 79-04-19, 8(3532) 79-11-11, 8(3532) 79-04-08, 8-932-850-04-00, 02.

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Теги:
Розыск Следственное управление Убийство
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