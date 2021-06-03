"Во все времена почта была важным средством коммуникации", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Во все времена почта была и по сей день остается важным средством коммуникации", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, поздравляя жителей региона с Днем российской почты.

"Она связывает населенные пункты, страны и континенты. Доставка писем и посылок, выплата пенсий и пособий, прием коммунальных платежей и многое другое предоставляют нам работники почтовой связи", - сказал он.

"С каждым годом современная почта расширяет спектр услуг, внедряет новые технологии, идет в ногу со временем – создаются передвижные почтовые отделения для удаленных уголков нашей страны, обеспечивается бесперебойная работа сайта и мобильного приложения, производится оснащение терминалами. Работа почты модернизируется и совершенствуется", - обратил внимание спикер регионального парламента.

В заключение он поблагодарил работников почты за напряженную работу в режиме многозадачности.

"Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!", - заявил Евгений Люлин.