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Бизнес

Фонды УК "Открытие" занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия

09 июля 2021 10:12  [89] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фонды УК "Открытие" занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, открытые паевые инвестиционные фонды под управлением УК "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") сохранили лидирующие позиции по доходности по результатам первой половины 2021 года.

Согласно данным портала Investfunds, ОПИФ "Открытие – Глобальные инвестиции" с начала 2021 года вырос на 16,28%, за год (30.06.2020-30.06.2021) – на 57,17%. За год и за 3 года фонд сохраняет 1-е место по доходности среди всех смешанных фондов.

ОПИФ "Открытие – Акции" по итогам полугодия вырос на 16,01%. За год (30.06.2020-30.06.2021) флагманский фонд акций на российском рынке вырос на 43,64%.

ОПИФ "Открытие – Лидеры инноваций" с начала года вырос на 15,03%, за год (30.06.2020-30.06.2021) – на 68,26%. За год этот фонд занимает 1-е место по доходности среди всех фондов с активами более 1 млрд рублей, а за 3 года – абсолютное 1-е место по доходности среди всех российских фондов.

ОПИФ "Открытие – Облигации" на конец июня снизился на 0,54% с начала года. Снижение стоимости пая было обусловлено ростом доходностей на рынке рублевых облигаций, что является привлекательной точкой входа для новых пайщиков. За год (30.06.2020-30.06.2021) доходность фонда составила 1,94%.

ОПИФ "Открытие – Еврооблигации" в рублях с начала года снизился на 0,62%, а в долларах США – вырос на 1,44%, что превышает годовые ставки по долларовым депозитам. За год (30.06.2020-30.06.2021) фонд вошел в пятерку лидеров по доходности среди всех фондов облигаций с активами более 1 млрд руб. (с результатом +11,62% в рублях), а за 3 года – в тройку лидеров среди таких фондов.

"Особо отмечу доходность, которую наши фонды показывают за 3-летний период. Именно такой срок считается релевантным для получения адекватной оценки успешности фонда и экономически целесообразным с точки зрения налогообложения, ведь при владении паями от трех лет инвестор освобождается от уплаты налога (от НДФЛ можно освободить доход не больше 3 млн в год). Мы видим, что по доходности за три года фонд "Открытие – Лидеры инноваций" занимает абсолютное первое место среди всех российских фондов, а фонд "Открытие – Глобальные инвестиции" показывает аналогичный результат среди фондов смешанных инвестиций. Такие показатели были бы невозможны без доверия наших клиентов и слаженной работы команды УК "Открытие", - сказал директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.

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