Более 100 школ и детсадов Нижнего Новгорода уже приняты к новому учебному году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 100 школ и детсадов Нижнего Новгорода уже приняты к новому учебному году. Об этом сообщает департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, образовательные организации города проходя проверку готовности к ведению образовательного процесса. В комиссию входят представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора и других ведомств.

На данный момент уже 105 образовательных организаций готовы принимать учеников, это 60 школ, 49 детских сада и 2 учреждения дополнительного образования.

Еще 382 учреждения должны пройти проверку до 13 августа.

Напомним, что на подготовку к новому учебному году из городского бюджета выделено порядка 800 млн рублей.

На приобретение учебников и компьютеров направят более 350 млн рублей. При этом на текущий ремонт учреждений заложено 278 млн рублей. На противопожарные мероприятия – 34 млн рублей. Еще 29 млн рублей будет направлено на проведение антитеррористических мероприятий.