Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2021 10:44  [1] Более 100 школ и детсадов Нижнего Новгорода уже приняты к новому учебному году
09 июля 2021 08:42  [144] Жители 19 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
08 июля 2021 19:15  [476] Тридцать единиц коммунальной техники переданы Нижнему Новгороду
08 июля 2021 18:52  [435] Память директора Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова Надежды Белик предложили увековечить
08 июля 2021 18:35  [393] Евгений Люлин принял участие в работе круглого стола по вопросам социальной поддержки многодетных семей
08 июля 2021 18:26  [392] Более 10 домов-ОКН будет отремонтировано в центре Нижнего Новгорода по программе капремонта
08 июля 2021 18:12  [373] Нижегородский пищепром увеличил производство продуктов питания почти на 10% за 5 месяцев 2021 года
08 июля 2021 17:17  [460] Цех по изготовлению пилетов горит в Урене
08 июля 2021 16:30  [511] Глеб Никитин поздравил с Днём семьи, любви и верности супружескую пару Васягиных
08 июля 2021 16:17  [396] Более 100 самовольных врезок в водопроводную сеть города выявил "Нижегородский водоканал"
Общество

Более 100 школ и детсадов Нижнего Новгорода уже приняты к новому учебному году

09 июля 2021 10:44  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 100 школ и детсадов Нижнего Новгорода уже приняты к новому учебному году. Об этом сообщает департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, образовательные организации города проходя проверку готовности к ведению образовательного процесса. В комиссию входят представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора и других ведомств.

На данный момент уже 105 образовательных организаций готовы принимать учеников, это 60 школ, 49 детских сада и 2 учреждения дополнительного образования.

Еще 382 учреждения должны пройти проверку до 13 августа.

Напомним, что на подготовку к новому учебному году из городского бюджета выделено порядка 800 млн рублей.

На приобретение учебников и компьютеров направят более 350 млн рублей. При этом на текущий ремонт учреждений заложено 278 млн рублей. На противопожарные мероприятия – 34 млн рублей. Еще 29 млн рублей будет направлено на проведение антитеррористических мероприятий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph