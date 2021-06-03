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Бизнес

Банковские карты "Открытия" признаны лучшими на рынке

09 июля 2021 11:00  [62] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банковские карты "Открытия" признаны лучшими на рынке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк стал победителем сразу в двух из четырех главных номинаций премии Frank Cards & Reward Award 2021. Карта Opencard признана лучшей на рынке дебетовой картой, кредитная Opencard - лучшей кредитной картой для состоятельных клиентов.

В рамках исследования "Банковские карты и reward-программы в России 2021" аналитики Frank RG изучили 894 кредитные и дебетовые карты 33 банков.

В исследовании отмечается, что самыми важными факторами для клиентов при выборе дебетовой карты остаются надежность финансовой организации, удобство онлайн-банка и стоимость обслуживания.

Состоятельные клиенты при выборе кредитной карты ориентируются прежде всего на преимущества бонусной программы.

Держатели Opencard получают кэшбэк до 3% на все покупки. Для владельцев кредитных карт доступен кредитный лимит до 500 000 рублей. Все клиенты также могут использовать преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, повышенная ставка по счету "Моя копилка", скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru.

СПРАВКА:
Frank Award — ежегодные премии за лучшие финансовые продукты. Четыре раза в год Frank RG вручает награды за лучшие продукты, которые оценивает по сотне параметров — от тарифов до бизнес-модели, от надежности до удобства в использовании. Награда Frank RG — это знак качества на рынке банковских услуг. Её получают те, кто сделал не только выгодный и удобный для клиентов, но и приносящий прибыль продукт.

Церемония награждения победителей Frank Cards & Reward Award 2021 состоялась 8 июля в Москве.

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Теги:
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