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Общество

Памятник физику Жоресу Алферову могут установить в Нижнем Новгороде

09 июля 2021 12:10  [41] Общество
Жорес Алферов

Жорес Алферов

Фото: с сайта Алферовского университета

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник физику Жоресу Алферову могут установить в Нижнем Новгороде. Этот вопрос рассматривался комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий на заседании 8 июля.

Инициатором установки выступило министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Как отмечается в ходатайстве, "ученый с мировым именем, нобелевский лауреат по физике, академик, общественный деятель Жорес Иванович Алферов станет ярким примером для учащейся молодежи".

Памятник предлагается установить на территории ННГУ им. Лобачевского. Он будет представлять собой портретный бюст из бронзы, встроенный в глыбу красного гранита.

Члены комитета поддержали идею увековечивания памяти физика, но отметили, что по процедуре его личная или профессиональная деятельность должна быть связана с Нижним Новгородом.

"Жорес Иванович Алферов – великая личность в науке, но есть положение об увековечении памяти, по которому он должен был или родиться, или учиться, или проживать и работать в нашем городе. Нарушать его мы не можем", – отметил ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

"Жорес Алферов, бесспорно, является великим ученым, заслуженным гражданином России, но к нижегородскому университету имеет опосредованное отношение. Он был не раз в университете, принимал участие в наших мероприятиях, но не более того", - также заявил проректор по инновациям ННГУ им. Лобачевского Михаил Ширяев.

В ходе заседания члены комитета постарались найти для установки памятника подходящий правовой механизм.

Так, председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Колосов напомнил, что в Нижнем Новгороде установлены памятники выдающимся военачальникам, например Жукову и Рокоссовскому. Он предложил использовать правовой механизм их размещения для решения вопроса с памятником Жоресу Алферову.

Начальник управления правовой и аналитической деятельности Думы Нижнего Новгорода Ирина Маслова пояснила, что разрешение на установку памятника может выдать администрация города – для целей благоустройства без предоставления земельного участка. Но место размещения должно находиться на землях муниципальной, государственной или неразграниченной собственности.

"Давайте сформулируем предложения, чтобы выбрать другой инструмент или механизм и найти возможность установить в Нижнем Новгороде памятник безусловно выдающемуся человеку, сделавшему для страны очень многое", – резюмировал сопредседатель комитета, председатель Гордумы Олег Лавричев.

СПРАВКА (с сайта Алферовского университета):

Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 г. в Витебске (Белоруссия).Окончил Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина) по специальности "электровакуумная техника" (1952). Кандидат технических наук (1961), доктор физико-математических наук (1970), профессор (ЛЭТИ) - с 1972 г., член-корреспондент АН СССР (1972); академик АН СССР (1979); обладатель Нобелевской премии  -- "За развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники", (Швеция, 2000).

Проводил исследования в области физики полупроводников, полупроводниковой и квантовой электроники, технической физики. Принимал участие в создании первых отечественных транзисторов, фотодиодов, мощных германиевых выпрямителей. Открыл явление сверхинжекции в гетероструктурах и показал, что в полупроводниковых гетероструктурах можно принципиально по-новому управлять электронными и световыми потоками. Создал "идеальные" полупроводниковые гетероструктуры. Исследованиями Ж.И. Алферова фактически создано новое направление - гетеропереходы в полупроводниках.

Жорес Алферов является автором более 500 научных работ, в том числе четырех монографий, более 50 изобретений. Признан почетным членом многих российских и иностранных академий, почетным доктором более 60 университетов в мире, почетным профессором 13 университетов России, Венесуэлы, Китая, Кубы, Шотландии и Финляндии.

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Теги:
Наука ННГУ Памятники
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