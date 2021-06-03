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Местные жители извлекли тело утонувшего на реке Тёша в Шатках. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на реке Тёша в Шатковском районе поступила в ведомство в 10:30 9 июля.
Местные жители достали из воды тело 27-летнего мужчины. Отмечается, что место не было оборудовано для купания.
Сейчас тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются.
В ГУ МЧС отметили, что это уже 44-ый случай гибели на воде с начала купального сезона - с 1 июня.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли на водоемах региона за выходные 3-4 июля.
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