Местные жители извлекли тело утонувшего на реке Тёша в Шатках Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Местные жители извлекли тело утонувшего на реке Тёша в Шатках. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на реке Тёша в Шатковском районе поступила в ведомство в 10:30 9 июля.

Местные жители достали из воды тело 27-летнего мужчины. Отмечается, что место не было оборудовано для купания.

Сейчас тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются.

В ГУ МЧС отметили, что это уже 44-ый случай гибели на воде с начала купального сезона - с 1 июня.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли на водоемах региона за выходные 3-4 июля.