"Промышленники Нижегородской области провели более 200 встреч в рамках выставки "Иннопром-2021", - Валерий Цыбанев Экономика

Валерий Цыбанев Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Промышленники Нижегородской области провели более 200 встреч в рамках бизнес-миссии на выставке "Иннопром-2021", - заявил генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерий Цыбанев, комментируя итоги участия региональной делегации в выставке.

"Делегация наших промышленников была довольно многочисленной. Благодаря организации бизнес-миссии правительством Нижегородской области предприятия региона провели более 200 встреч с представителями крупных российских и международных компаний и делегациями других субъектов федерации. Стоит отметить активность руководителей средних предприятий, которые наиболее восприимчивы к инновациям. Также на "Иннопроме-2021" Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей провела продуктивные переговоры с коллегами из Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и в рамках действующего между нашими объединениями работодателей соглашения наметила планы дальнейшей кооперации", - заявил Валерий Цыбанев.

Он напомнил, что в первый день выставки "Иннопром-2021" был презентован рейтинг эффективности реализации промышленной политики в российских регионах, при составлении которого учитывался ряд показателей, связанных с работой региональных властей и развитием промышленности. Нижегородская область в итоговом рейтинге вошла в ТОП-5.

В рамках экспозиционной части выставки образцы своей продукции продемонстрировали крупнейшие предприятия Нижегородской области.

"Нижегородский ЦНИИ "Буревестник" на стенде корпорации "Уралвагонзавод" представил макет проекта автоматизированного мусоросортировочного комплекса. Нижегородский завод 70-летия Победы и ЦКБ "Лазурит" на стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" продемонстрировал совместную разработку беспилотного глубоководного подводного аппарата для шельфовых исследований. "Группа ГАЗ" показала электромобиль и новую модель – "ГАЗель NN", производство которой началось в мае. Очень привлекательно выглядела и инновационная продукция нижегородской компании "Фабрика композитов" - сравнительно молодого, но уже завоевавшего известность предприятия, чью деятельность высоко оценил председатель правительства Михаил Мишустин, побывавший на стенде нижегородцев", - добавил Валерий Цыбанев.

Он заметил также, что организаторы, несмотря на особые условия, действующие в пандемию, сумели на высоком уровне провести масштабное мероприятие, соблюдая все меры предосторожности.

Напомним, что в выставке "Иннопром-2021", которая прошла в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, участвовало более 50 нижегородских предприятий в составе бизнес-миссии, организованной региональным правительством, министерством промышленности Нижегородской области.