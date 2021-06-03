ЦУР Нижегородской области поможет избиркому выявлять фейки о выборах в интернете Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский Центр управления регионом (ЦУР) будет сотрудничать с избирательной комиссией Нижегородской области во время подготовки и проведения выборов 2021 года. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

Руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков сообщил, что нижегородцы всё чаще используют интернет для связи с органами власти. Центр работает для того, чтобы эта связь была удобной, качественной и оперативной. Поэтому ЦУР будет помогать избиркому выявлять в сети недостоверную информацию и бороться с ней, а также вести мониторинг проблемных ситуаций и реагировать на жалобы.

В облизбиркоме отметили, что в условиях пандемии коронавируса избирательные комиссии будут использовать преимущественно дистанционные форматы информирования избирателей о выборах. А взаимодействие с ЦУРом в том числе получать обратную связь от нижегородцев.

Ранее также ЦИК России подписала соглашение с АНО "Диалог Регионы" о взаимодействии в ходе выборов.

Напомним, информационно-аналитическая система "Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

Ранее сообщалось, что 17,18 и 19 сентября пройдут выборы в Госдуму, Заксобрание Нижегородской области и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований более чем в 30-ти муниципалитетах области. Избирательные участки будут работать на протяжении трёх дней - с 08:00 до 20:00.