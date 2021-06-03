"Весь регион будет поддерживать нижегородских олимпийцев", - Глеб Никитин Спорт

Фото: с сайта Всероссийской федерации художественной гимнастики

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Олимпиаде в Токио, которая стартует 23 июля, примут участие наши земляки - они будут отстаивать честь нижегородского спорта.

В состав национальной команды вошли Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Валерий Пронкин (лёгкая атлетика, метание молота) и Татьяна Костёрина (конный спорт). Кроме того, в Олимпийскую команду России вошли уроженки Нижнего Новгорода ватерполистки Евгения Иванова и Анна Тимофеева, а также шпажистка Виолетта Колобова, которая родилась в Дзержинске.

Удачи спортсменам пожелал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Весь регион будет поддерживать нижегородских олимпийцев. Олимпиада проводится в крайне непростых условиях, требующих от атлетов большой выдержки. Желаю, чтобы у вас всё получилось!" - сказал Глеб Никитин.

"Успех на крупных соревнованиях позволяет развивать спорт на местах. Так, вместе с Диной и Ариной Авериными мы дали старт строительству залу художественной гимнастики в Заволжье. С предложением построить такой объект выступила их тренер Лариса Белова. Сейчас уже завершаем строительство. Уверен, что это поможет воспитывать новых чемпионок", - добавил глава региона.

С 23 июля по 8 августа в Токио выступят около 11 000 спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Напомним, по решению международного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не смогут выступать на этой олимпиаде под флагом и гимном России. В итоге наши спортсмены выступят на Играх в Токио в составе сборной Олимпийского комитета России.