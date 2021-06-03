Более 20 проектов представлены на конкурс по производству изделий гражданского назначения на АПЗ Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Более 20 проектов представлены на конкурс по производству изделий гражданского назначения на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина (АПЗ), организованный Молодёжным советом предприятия. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, презентация проектов проходила в несколько этапов.

Организаторы разделили участников на подгруппы: специалисты из числа руководителей АПЗ, арзамасцы, не работающие на предприятии, и самая многочисленная группа – заводская молодежь. В составе комиссии под руководством генерального директора Андрея Капустина – руководители по направлениям.

Презентации работ проходили по установленному регламенту: участники раскрывали область применения представляемого продукта, его достоинства, конкуренция на рынке, примерный бюджет. После – вопросы, дискуссия.

Многие из продуктов, представленных на втором конкурсе, были связаны с дезинфекцией помещений, инструментов. Пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни, в том числе и на рождение новых идей.

Еще одна популярная тема – энергосберегающие приборы и устройства безопасности. Также предлагались для производства изделия для сферы услуг и даже области музыки. Были и высокотехнологичные бизнес-идеи.

"Конкурс еще раз показал, что на АПЗ есть творческие инициативные люди. Наша задача – использовать их потенциал. Даже если идея не пройдет конкурсный отбор, ее авторы не останутся без внимания. В случае реализации мы предложим им войти в состав рабочих групп", – отметил главный конструктор по спецпродукции Александр Сагин.



Гендиректор Андрей Капустин в свою очередь сообщил, что в первую очередь заводу интересно то, что высокотехнологично, что соответствует имиджу и статусу предприятия ОПК.

"Даже гражданская продукция у нас достаточно сложная. А главное, она имеет конкретного конечного потребителя. Отсюда еще один вопрос к авторам идей – о востребованности новых изделий. Если выпустим, сможем ли продать? Поэтому встречи по идеям гражданской продукции проходят в формате диалога, мыслей вслух. Вы задаете тему – мы смотрим на нее со стороны, обсуждаем, оцениваем. И набор этих оценок – сигнал к тому, что идею надо прорабатывать дальше", - резюмировал он.