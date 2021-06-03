Шри-Ланка освобождает от карантина вакцинированных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно информации, вакцинированным иностранным туристам больше не придется проходить обязательный 14-дневный карантин.
При этом, они также, как туристы, которые не прошли вакцинацию, будут размещаться в отелях уровня 1 (такие гостиницы закрыты для местных жителей, за исключением персонала).
Отмечается, что в первый и седьмой день туристы должны будут сдать ПЦР-тест. Если тест будет отрицательным, туристы смогут поменять отель.
Для невакцинированных туристов условия въезда не меняются. Обязательный карантин для них сохраняется.
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