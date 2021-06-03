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Синоптики прогнозируют жару до 35° в Нижегородской области 9 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в связи с такой погодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.
Также пожары могут перекинуться на населенные пункты, линии электропередач и связи.
Кроме этого, увеличивается вероятность возникновения ЧС в связи с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.
Ранее сообщалось, что жаркая погода сохранится в Нижегородской области на все выходные.
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