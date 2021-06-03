Синоптики прогнозируют жару до 35° в Нижегородской области 9 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Синоптики прогнозируют жару до 35° в Нижегородской области 9 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в связи с такой погодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.

Также пожары могут перекинуться на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Кроме этого, увеличивается вероятность возникновения ЧС в связи с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.

Ранее сообщалось, что жаркая погода сохранится в Нижегородской области на все выходные.