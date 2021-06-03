"Политехстрой" вновь выиграл конкурс на право достройки ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде Бизнес

Проект ЖК Квартал Европейский Фото: сайт строительной компании

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Компания "Политехстрой" вновь выиграла конкурс на право достройки ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в итоговом протоколе на сайте госзакупок.

Речь идет о завершении строительства жилых домов №6-7 и № 6-8 (по генплану) с административно-торговыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 1-ая и 2-ая Оранжерейные, рядом с домами № 7, № 11 по ул. Тимирязева.

Ранее компания уже побеждала в электронном аукционе на право завершения работ. Однако, результаты были обжалованы и УФАС отменила результаты конкурса.

На участие в итоговом аукционе было подано две заявки, из которых допустили только "Политтехстрой". Цена контракта составит 1,3 млн рублей.

Как сообщается в документации, все работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев с даты заключения договора.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте этого года заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).

Напомним, проект ЖК "Европейский" предполагал строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком является ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществляется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 летом этого года составлял 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.