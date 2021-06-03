Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
09 июля 2021 16:05  [84] "Политехстрой" вновь выиграл конкурс на право достройки ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде
09 июля 2021 14:22  [115] Более 20 проектов представлены на конкурс по производству изделий гражданского назначения на АПЗ
09 июля 2021 11:00  [200] Банковские карты "Открытия" признаны лучшими на рынке
09 июля 2021 10:12  [192] Фонды УК "Открытие" занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия
08 июля 2021 14:10  [567] "МегаФон" увеличил скорость мобильного интернета в Нижегородской области
08 июля 2021 11:58  [515] Клиенты группы банка "Открытие" заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии "Купонная"
08 июля 2021 10:10  [471] Банк "Открытие": более 40% жителей ПФО положительно относится к брачным контрактам
08 июля 2021 09:59  [1264] Московская компания благоустроит парк Кулибина в Нижнем Новгороде
07 июля 2021 13:37  [564] Банк "Открытие" выпустил Visa Opencard в уникальном дизайне
07 июля 2021 11:52  [726] "Нижегородское правительство ищет баланс между сохранением рабочих мест и здоровьем людей", - Павел Солодкий
Бизнес

"Политехстрой" вновь выиграл конкурс на право достройки ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде

09 июля 2021 16:05  [84] Бизнес
Проект ЖК Квартал Европейский

Проект ЖК Квартал Европейский

Фото: сайт строительной компании

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Компания "Политехстрой" вновь выиграла конкурс на право достройки ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в итоговом протоколе на сайте госзакупок.

Речь идет о завершении строительства жилых домов №6-7 и № 6-8 (по генплану) с административно-торговыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 1-ая и 2-ая Оранжерейные, рядом с домами № 7, № 11 по ул. Тимирязева.

Ранее компания уже побеждала в электронном аукционе на право завершения работ. Однако, результаты были обжалованы и УФАС отменила результаты конкурса.

На участие в итоговом аукционе было подано две заявки, из которых допустили только "Политтехстрой". Цена контракта составит 1,3 млн рублей. 

Как сообщается в документации, все работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев с даты заключения договора.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте этого года заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).

Напомним, проект ЖК "Европейский" предполагал строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком является ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществляется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 летом этого года составлял 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Долгострои Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph