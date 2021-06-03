Время работы пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде продлено до 21:00 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Время работы пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде продлено до 21:00. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, ранее они работали до 19:00.

Отмечается, что такое решение принято в связи с увеличившимися инцидентами на воде. Время работы спасателей на муниципальных пляжах также увеличится.

"Кроме того, к патрулированию присоединились добровольцы поисково-спасательного центра "Рысь" и поисково-спасательного отряда "Волонтер", - сказал Юрий Шалабаев.

Список городских пляжей и зон отдыха:

Пляж на озере парка культуры и отдыха второй очереди на пр. Молодежный в Автозаводском районе; Пляж на Мещерском озере в Канавинском районе; Пляж на озере Сортировочное в Канавинском районе; Пляж на озере Больничное в Канавинском районе; Пляж на озере № 1 Щелоковского хутора в Приокском районе; Пляж на озере № 3 Щелоковского хутора в Советском районе; Пляж на озере Светлоярское (ул. Гаугеля) в Сормовском районе; Пляж на озере Светлоярское (ул. Мокроусова) в Сормовском районе; Пляж на озере Лунское в Сормовском районе; Пляж на озере Пестичное в Сормовском районе; Зона отдыха на р. Ока (ул. Фучика) в Автозаводском района; Зона отдых на р. Ока в затоне им. 25 лет Октября в Ленинском районе; Зона отдыха на набережной Гребного канала в Нижегородском районе; Зона отдыха на озере №2 Щелоковского хутора в Советском районе.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора на 9 июля превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Верхнем и Третьем озёрах Щёлоковского хутора, озере парка имени 777-летия и озере ПКиО по ул. Смирнова, на пляжах Светлоярского озера, на озёрах Лунское и Пестичное в Сормове, а также в озёрах Мещерское, Больничное, Сортировочное (Канавинский район).

А в воде озера Автозаводского ПКиО на ул. Героя Смирнова (Земснаряд) обнаружены гельминты церкарии, поражающие водоплавающую птицу. Эти паразиты вызывают у человека церкариозный дерматит ("зуд купальщика")