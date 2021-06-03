Фото:
Время работы пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде продлено до 21:00. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
По его словам, ранее они работали до 19:00.
Отмечается, что такое решение принято в связи с увеличившимися инцидентами на воде. Время работы спасателей на муниципальных пляжах также увеличится.
"Кроме того, к патрулированию присоединились добровольцы поисково-спасательного центра "Рысь" и поисково-спасательного отряда "Волонтер", - сказал Юрий Шалабаев.
Список городских пляжей и зон отдыха:
Напомним, что по данным Роспотребнадзора на 9 июля превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Верхнем и Третьем озёрах Щёлоковского хутора, озере парка имени 777-летия и озере ПКиО по ул. Смирнова, на пляжах Светлоярского озера, на озёрах Лунское и Пестичное в Сормове, а также в озёрах Мещерское, Больничное, Сортировочное (Канавинский район).
А в воде озера Автозаводского ПКиО на ул. Героя Смирнова (Земснаряд) обнаружены гельминты церкарии, поражающие водоплавающую птицу. Эти паразиты вызывают у человека церкариозный дерматит ("зуд купальщика")
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+