Общественники и эксперты внесли свои предложения в программу "Единой России" Политика

Фото: сайт партии

Общественники и эксперты внесли свои предложения в программу "Единой России". Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно информации, в день любви, семьи и верности, 8 июля на площадке партии состоялась стратегическая сессия "Народная программа "Единой России" - семьям с детьми". В ее работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Участники дискуссии озвучили предложения по расширению мер поддержки семей - их учтут при разработке народной программы партии.

Благополучие семей с детьми - один из главных приоритетов, подчеркнула детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая приняла участие в обсуждении.

По ее словам, важно, чтобы поддержку получали разные категории семей. При этом новыми мерами, по ее мнению, могли бы стать: увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы и повышение этого периода до трех лет, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Анна Кузнецова отметила важность принципа "одного окна" при получении мер поддержки. По ее словам, родители должны воспитывать ребенка, а не узнавать, куда и к кому обратиться за получением положенных выплат. "Темы, которые касаются семьи, затрагивают различные ведомства: законодательные органы, органы исполнительной власти, общественные организации. В этом и огромный ресурс, с одной стороны, а с другой - сложность. Важно, чтобы все работало скоординировано, а не как "лебедь, рак и щука", - отметила она.

Пакет мер по расширению возможностей маткапитала предложила депутат Ярославской областной Думы Лариса Ушакова. По ее словам, большая часть сертификатов используется на улучшение жилищных условий, при этом у родителей возникают запросы на варианты, не прописанные в законодательстве.

В частности, по ее словам, нужно предусмотреть использование средств на оплату детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями, установку газового оборудования, оплату противопожарной сигнализации, покупку автомобиля. При этом трехлетний мораторий на направление этих средств на улучшение жилищных условий следует отменить.

В документе также важно прописать меры по укреплению здоровья мужчин, уверен член центрального штаба ОНФ, Заслуженный артист России Денис Майданов.

"У нас давно существует многоступенчатая система отслеживания здоровья женщин. А вот мужчины остаются в стороне от внимания системы, отсюда и такие показатели. Нам необходима многоцелевая программа мужского здоровья", - сказал он и в дополнение предложил ввести на государственном уровне новый праздник - день отца.

"В России есть общенациональный День матери, День защиты детей, а общего Дня отца нет. Но ведь воспитание - дело совместное, требующее постоянного труда, времени, сил и средств. Как и сотни тысяч наших сограждан, я считаю, что необходимо популяризовать ответственное поведение среди мужчин", - сказал Денис Майданов, отметив, что многие общественные организации поддерживают его в этом вопросе.

Не менее важная тема - программа трудоустройства подростков. По его словам, многие из них хотели бы работать в свободное от учебы время или летом, чтобы иметь карманные деньги, поэтому важно стимулировать потенциальных работодателей для предоставления вакансий несовершеннолетним.

В России должна появиться и сеть многофункциональных центров поддержки семей с детьми, считает президент "Союза родителей" Оксана Кирюшина.

А председатель всероссийской общественной организации "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" Альберт Сарбалаев предлагает разработать программу постинтернатного сопровождения детей-сирот, которая позволит добиться их успешной социализации в обществе.

"Рассмотренные инициативы затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут учтены при доработке народной программы", - резюмировала модератор дискуссии, председатель "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

Поддержка материнства и детства является государственным приоритетом, отметил депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова.

"Вопрос социального обеспечения семей с детьми требует особого внимания. Не секрет, что воспитание и содержание ребенка подразумевают серьезные финансовые вложения. К сожалению, далеко не все семьи с легкостью справляются с этой задачей. Сегодня для решения этого вопроса на федеральном уровне принимаются различные меры по поощрению материнства, охране интересов матери и ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке. Установлены десятки видов пособий, выплат, компенсаций. И эта работа ведется постоянно", - подчеркнула депутат.

"К примеру, буквально недавно в своем апрельском послании к Федсобранию Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Среди них ежемесячные выплаты беременным женщинам. Речь о тех, кто встал на учет в ранние сроки беременности и находится в трудной материальной ситуации. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6 350 рублей в месяц. Поддержка неполных семей – тоже очень важное решение. С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем составит 5 650 рублей. На выплату новых пособий беременным и родителям-одиночкам из резервного фонда правительство РФ выделило почти 47 млрд рублей", - продолжила она.

Наталья Назарова напомнила, что также пересматривается размер оплаты больничного по уходу за ребенком. "Планируется, что он перестанет зависеть от стажа и составит 100% от зарплаты. Кроме того, по распоряжению президента к новому учебному году по 10 тысяч рублей получат семьи, где есть школьники, включая будущих первоклассников. Считаю, что это правильное решение. Не важно в какой класс идет ребенок, для семенного бюджета это все равно ощутимые затраты", - сказала парламентарий.

Депутат Госдумы отметила, что кроме федерльных мер постоянно принимаются и региональные. "Все это в совокупности становится значительной поддержкой для российских семей. И хотя средства и способы по повышению уровня жизни семей с детьми постоянно дополняются, необходимо их дальнейшее совершенствование. Поддержка материнства и детства является государственным приоритетом, а значит будем работать максимально в этом направлении и дальше", - подытожила Наталья Назарова.

Напомним, ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни жителей нашей страны и их решения.