Улицу Батумскую перекрыли для движения транспорта на все выходные Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С 18:00 9 июля до 06:00 12 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно ограничено движение транспорта по улице Батумской. Об этом сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода.

В частности, перекрытие организовано на участке дороги между домом №7 А и домом №8 на улице Столетова.

На подъездах к данному участку установлены запрещающие дорожные знаки и предупреждающие аншлаги. Объехать место проведения работ можно по улицам Бонч-Бруевича, Героя Елисеева, Пятигорской - в обоих направлениях, уточнили специалисты ЦОДД.

Напомним также, что движение транспорта на улице Сурикова приостановят с 12 до 26 июля.