Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2021 18:42  [60] Улицу Батумскую перекрыли для движения транспорта на все выходные
09 июля 2021 17:50  [101] Студенты из Узбекистана будут дистанционно учиться в ПИМУ
09 июля 2021 17:11  [155] Время работы пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде продлено до 21:00
09 июля 2021 17:03  [133] Капитальный ремонт дороги на проспекте Гагарина завершён на 70%
09 июля 2021 16:40  [150] Прием в "Школу 800" в Нижнем Новгороде начнется после 15 августа
09 июля 2021 16:28  [156] Около 300 стобалльных результатов ЕГЭ зафиксировано в Нижегородской области
09 июля 2021 16:20  [115] Сельскохозяйственная микроперепись стартует в Нижегородской области 1 августа
09 июля 2021 15:38  [169] Синоптики прогнозируют жару до 35° в Нижегородской области 9 июля
09 июля 2021 15:22  [179] Урны от осужденных установили на улицах Нижнего Новгорода к 800-летию
09 июля 2021 15:00  [369] Нижегородский Мытный рынок откроется после реконструкции в июле
Общество

Улицу Батумскую перекрыли для движения транспорта на все выходные

09 июля 2021 18:42  [60] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С 18:00 9 июля до 06:00 12 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно ограничено движение транспорта по улице Батумской. Об этом сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода.

В частности, перекрытие организовано на участке дороги между домом №7 А и домом №8 на улице Столетова.

На подъездах к данному участку установлены запрещающие дорожные знаки и предупреждающие аншлаги. Объехать место проведения работ можно по улицам Бонч-Бруевича, Героя Елисеева, Пятигорской - в обоих направлениях, уточнили специалисты ЦОДД.

Напомним также, что движение транспорта на улице Сурикова приостановят с 12 до 26 июля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph