Улицу Батумскую перекрыли для движения транспорта на все выходные

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С 18:00 9 июля до 06:00 12 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно ограничено движение транспорта по улице Батумской. Об этом сообщили в ЦОДД Нижнего Новгорода.
В частности, перекрытие организовано на участке дороги между домом №7 А и домом №8 на улице Столетова.
На подъездах к данному участку установлены запрещающие дорожные знаки и предупреждающие аншлаги. Объехать место проведения работ можно по улицам Бонч-Бруевича, Героя Елисеева, Пятигорской - в обоих направлениях, уточнили специалисты ЦОДД.
Напомним также, что движение транспорта на улице Сурикова приостановят с 12 до 26 июля.
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