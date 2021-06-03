Пропавшую шесть дней назад в лесу пенсионерку нашли живой Происшествия

фото: ГУ МВД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Пропавшую шесть дней назад в лесу пенсионерку нашли живой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошёл в Сокольском районе. О пропаже женщины 81-летней Надежды Смирновой заявил её сын. По словам мужчины, она ушла в лес за можжевельником и должна была скоро вернуться. Поиски были затруднены тем, что пенсионерка могла не осознавать того, что она заблудилась.

Полицейские вместе с родственниками, представителями областного правительства, местными жителями и волонтёрами организовали подворовый обход и прочёсывание близлежащих лесов, опросили жителей близлежащих населённых пунктов: с. Дорофеево, д. Круты, д. Наседкино, д. Заполенка.

И вот спустя шесть дней, 10 июля около 09:20 полицейские обнаружили лежанку и носовой платок пенсионерки, а затем примерно в 9-10 км от дома — и саму женщину.

Она находилась в тяжёлом состоянии и была передана врачам.