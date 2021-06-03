Отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 12 июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 12 июля.

По сведениям Нижегородского филиала РТРС, 12 июля с 02:00 до 11:00 в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове ожидаются перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм, связанные с плановыми профилактическими работами на радиотелевизионных станциях Нижегородского филиала РТРС.

В данный временной интервал будет недоступен сигнал первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), аналоговых телеканалов и радиостанций.

12 июля с 02:00 до 11:00 во всех пунктах эфирного вещания на территории Нижегородской области ожидаются перерывы трансляции аналогового канала ННТВ и "Радио "Образ", а первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения выйдет в эфир в федеральной версии (без региональных блоков ГТРК "Нижний Новгород" и ТК "Волга").

По информации Нижегородского филиала РТРС, регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии: 8-800-220-20 02.