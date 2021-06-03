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Бизнес

Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса

12 июля 2021 09:13  [48] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в интернет-банке "Бизнес-портал" для предпринимателей добавлены новые сервисы, которые расширяют возможности ведения бизнеса онлайн.

Банк добавил сервис электронных доверенностей на внесение наличных на расчетный счет. В нем можно создавать, отзывать, скачивать доверенности, которые автоматически формируются и сохраняются в интернет-банке. После онлайн-оформления доверенности руководителем сотрудник сможет внести деньги напрямую в кассу по паспорту, без визита в отделение. Полномочия по доверенности будут проверены автоматически.

Теперь в "Бизнес-портале" можно поменять назначение платежа при пополнении счета в рамках услуги самоинкассации в банкоматах и АДМ "Открытия", а также в банкоматах партнеров. После внесения наличных клиентам в интернет-банке доступен выбор цели внесения средств – в ленте операций по счету.

В разделе "Бизнес-карты" теперь можно самостоятельно, без визита в офис, заявлений и звонков, заблокировать карту. Временная блокировка устанавливается на период отъезда, при утере и в других случаях. Сделать это может любой сотрудник компании с доступом в "Бизнес-портал". Таким же образом карта разблокируется, но такое право есть только у руководителя компании.

Кроме того, в "Бизнес-портале" появились черновики писем. После создания письма можно сохранить черновик и отправить его в любое удобное время. Готовить такое письмо может любой сотрудник компании, а отправить в адрес банка – только пользователь с правом подписи.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

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Теги:
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