Около 40 млрд рублей необходимо для модернизации нижегородского электротранспорта Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 40 млрд рублей необходимо для модернизации нижегородского электротранспорта. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в ходе встречи с гендиректором ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгением Дитрихом.

По словам главы региона, в первую очередь в модернизации в регионе из всех видом муниципального транспорта нуждается электротранспорт.

"Это направление - одно из основных в заявке региона на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Объем проекта модернизации электротранспорта – около 40 млрд рублей. Кроме капитального гранта, планируется привлечение средств из других источников. Это очень масштабный проект и масштабная закупка, при реализации которых для нас важно сотрудничество с Государственной транспортной лизинговой компанией", - отметил Глеб Никитин.

Он добавил, что в муниципальных предприятиях изношена большая часть подвижного состава. "Надеемся, что программа будет расширена и на межмуниципальный транспорт. Рассчитываем на вашу поддержку", - сказал Глеб Никитин.

Евгений Дитрих в свою очередь отметил, что поддерживает предложение губернатора по расширению программы на автобусы малой вместимости. "Сегодня мы с коллегами уже побывали на ГАЗе. Это один из крупнейших партнеров ГТЛК. За последние три года у Группы ГАЗ было закуплено около 1 500 автобусов. Будем продолжать эту работу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что парк троллейбусов в 2020 и 2021 годах пополняется транспортными средствами, переданными из Москвы на безвозмездной основе. Первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Вторая партия прибыла в столицу ПФО в июне 2021 года.

Напомним также, что администрация города закупает трамваи в ретро-стиле в лизинг. На их приобретение в бюджете города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.