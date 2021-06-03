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Общество

Жаркая и ясная погода ожидается в Нижегородской области на этой неделе

12 июля 2021 09:55  [140] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жаркая и ясная погода ожидается в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, третья неделя июля будет по-настоящему летней.

Так, в течение дня 12 июля в регионе ожидается ясная погода, ветер слабый. Температура воздуха составит +29...31°.

Во вторник в Нижегородской области будет чуть жарче. Столбики термометров достигнут отметки в +31...33°.

14 июля прогнозируется переменная облачность. Ночью температура понизится до +20...22°, а днем будет составлять +31...33°. Ветер северо-западный, умеренный. Такая же погода ожидается и в четверг, 15 июля.

Ближе к концу недели в регионе могут прийти кратковременные осадки. В пятницу, 16 июля синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Но несмотря на это днем воздух прогреется до +31...33°.

В субботу, 17 июля также возможны небольшие осадки в виде дождя. Днем в Нижегородской области будет чуть прохладнее - около +28°. К концу недели (18 июля) ожидается малооблачная погода. Ночью столбики термометров достигнут отметки в комфортные +18...20°, а днем будет значительно теплее - до +29...31°.

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