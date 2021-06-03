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Общество

Более 75 млн рублей выделено на капремонт в Ардатовской средней школе №2

12 июля 2021 12:52  [127] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 75 млн рублей выделено на капремонт в Ардатовской средней школе №2 им. С.И. Образумова. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, школа располагается в двух зданиях. В основном здании обучаются дети 5-11 классов, в здании интерната - учащиеся начальной школы.

По словам директора образовательной организации Любови Лапиной, история образовательного учреждения началась в 1928 году, когда в поселке Ардатов была открыта образцовая начальная школа. В 1937 году она была реорганизована в основную семилетнюю школу, в 1962 году - в восьмилетнюю основную общеобразовательную школу. В 1971 году началось строительство нового здания для средней общеобразовательной школы № 2, которая начала функционировать в январе 1975 года. В 2003 году школе было присвоено имя первого директора С.И. Образумова.

Она добавила, что сегодня школа полностью преобразилась внутри и снаружи - красивые коридоры и классы, обновленный спортзал, большая столовая, в которую на днях привезли две электроплиты, новое световое и интерактивное оборудование.

В рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" за счет федеральных средств в размере более 2 млн рублей в школе создана локальная вычислительная сеть, новая кабельная система. На установку системы контроля доступа и видеонаблюдения выделено 513 тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Как отметил руководитель исполкома НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов, сегодня в Нижегородской области уделяется серьезное внимание капитальному ремонту школ, была разработана специальная региональная программа.

"Мы видим, как преображаются школы. Сейчас полностью завершены работы в Ардатовской средней школе №2. Там отремонтированы фасад и кровля, заменены все инженерные коммуникации, преобразились внутренние помещения, благоустроена территория. К тому же созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здорово, что благодаря усилиям всех уровней власти в отдаленных районах и городах нашей области появляются такие современные общеобразовательные учреждения. Уверен, в отремонтированной школе детям будет приятно учиться, а педагогам – работать", - подчеркнул Алексей Антонов.

Напомним, в 2021 году в Нижегородской области планируется выполнить комплексный капитальный ремонт в восьми муниципальных образовательных организациях, из них четыре - в Нижнем Новгороде, и по одной - в Лыскове, Ваче, Шахунье и Ардатове, а также начать ремонт в одной школе областного центра. В семи образовательных организациях региона капитальный ремонт уже проведен в полном объеме.

Капитальный ремонт по отдельным видам работ будет выполнен в 58 муниципальных образовательных организациях, а также в 76 детских садах Нижегородской области. Общий объем финансирования составит 729,6 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт школ – 580,4 млн рублей; на капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций – 149,2 млн рублей.

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта "Образование" и госпрограммы "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области".

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Теги:
Ардатовский район Школы
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