Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2021 14:40  [94] Подрядчик приступил к монтажу каркаса здания будущей котельной в Чкаловске
12 июля 2021 14:30  [102] Восемь новых детских площадок установили в Нижегородском районе
12 июля 2021 14:07  [204] Завод "Красный Якорь" оштрафовали почти на 900 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства
12 июля 2021 13:55  [548] Сальмонеллы обнаружили в полуфабрикатах из мяса птицы нижегородского производителя
12 июля 2021 13:37  [114] Аграрная выставка "День поля-2021" пройдет в Нижегородской области 14-15 июля
12 июля 2021 12:52  [192] Более 75 млн рублей выделено на капремонт в Ардатовской средней школе №2
12 июля 2021 12:38  [181] Зоны охраны установлены для водопроводной станции на улице Черниговской в Нижнем Новгороде
12 июля 2021 12:28  [210] Девять скульптур симпозиума "Вдохновение" будут установлены в Нижнем Новгороде
12 июля 2021 11:52  [315] Еще 26 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
12 июля 2021 09:55  [334] Жаркая и ясная погода ожидается в Нижегородской области на этой неделе
Общество

Завод "Красный Якорь" оштрафовали почти на 900 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства

12 июля 2021 14:07  [204] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

АО "Завод Красный Якорь" привлечено к административной ответственности на сумму 890 тысяч рублей. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Специалисты инспекции провели плановую проверку на заводе "Красный Якорь", в ходе которой было установлено, что работодатель в нарушение требований Трудового Кодекса РФ допускает до работы лиц, не прошедших в установленном порядке психиатрические освидетельствования.

Кроме того, сотрудники трудовой инспекции выявили нарушение Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

В соответствии с требованиями КоАП РФ лица, виновные в нарушении трудового законодательства, привлечены к административной ответственности по ч.3 ст.5.27.1, ч.1 ст.5.27.1, ч.6 ст.5.27. Совокупное наказание за эти нарушения составило 890 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит внеплановую проверку в Нижегородском театральном училище им. Евстигнеева. Согласно информации, проверяются факты возможных нарушений выплаты заработной платы работникам.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Красный якорь Трудоустройство Штраф
Поделиться:
Новости по теме
01 июля 2021 13:05  [780] Госинспекция труда проводит проверку в НТУ им. Евстигнеева
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph