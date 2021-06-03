Завод "Красный Якорь" оштрафовали почти на 900 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства

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АО "Завод Красный Якорь" привлечено к административной ответственности на сумму 890 тысяч рублей. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
Специалисты инспекции провели плановую проверку на заводе "Красный Якорь", в ходе которой было установлено, что работодатель в нарушение требований Трудового Кодекса РФ допускает до работы лиц, не прошедших в установленном порядке психиатрические освидетельствования.
Кроме того, сотрудники трудовой инспекции выявили нарушение Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
В соответствии с требованиями КоАП РФ лица, виновные в нарушении трудового законодательства, привлечены к административной ответственности по ч.3 ст.5.27.1, ч.1 ст.5.27.1, ч.6 ст.5.27. Совокупное наказание за эти нарушения составило 890 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит внеплановую проверку в Нижегородском театральном училище им. Евстигнеева. Согласно информации, проверяются факты возможных нарушений выплаты заработной платы работникам.
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