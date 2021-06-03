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Общество

Восемь новых детских площадок установили в Нижегородском районе

12 июля 2021 14:30  [104] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемь новых детских площадок установили в Нижегородском районе. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, игровые комплексы, песочницы, качели-балансир и качели на пружинке появились по следующим адресам: ул. Максима Горького, №144, №146А, ул. Кудьминская, №3, ул. Ковалихинская, №47, ул. Заломова, №13, ул. Германа Лопатина, №5А, ул. Верхнепечерская, №1 и Верхне-Волжская набережная, №19. Установка детских площадок была профинансирована за счет субсидий городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры.

Отмечается, что в настоящее время администрация Нижегородского района подготавливает аукционную документацию на выполнение работ по дополнительной установке детского игрового оборудования на муниципальной территории.

Кроме того, по информации районной администрации, в настоящее время завозят песок в песочницы, расположенные на детских площадках на улицах Белинского, Ванеева, Заломова, Максима Горького, Ковалихинской, Ковровской, Германа Лопатина, Минина, Молодежной (слобода Подновье), Октябрьской, Пискунова, Почаинсойя, Родионова, Студеной, Усилова, а также на набережной Федоровского, Плотничном переулке, Почаинском овраге, в скверах Большие овраги и Ковалихинский.

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Теги:
Дети
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